Lovitură pentru PFA-uri: Impozitul crește la 16% 

Guvernul a adoptat al doilea pachet fiscal, iar cei care lucrează pe cont propriu vor plăti mai mult statului

Persoanele fizice autorizate (PFA) și românii care obțin venituri din activități independente, cum ar fi consultanța, vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Odată cu intrarea în vigoare a noului pachet de măsuri fiscale, impozitul pe venit crește de la 10% la 16%.

Practic, fiecare contribuabil își va calcula obligațiile fiscale prin declarația unică, aplicând cota de 16% asupra câștigului net anual impozabil.

📌 Există însă și vești bune: veniturile din chirii și din drepturi de proprietate intelectuală rămân în continuare taxate cu 10%.

Specialiștii avertizează că majorarea impozitului ar putea pune presiune pe micii antreprenori și pe profesioniștii independenți, în special pe cei aflați la început de drum.

Aceasta este una dintre cele mai importante schimbări fiscale pentru anul 2025 și vine în contextul eforturilor Guvernului de a crește veniturile la bugetul de stat.