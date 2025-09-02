Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Lovitură pentru PFA-uri: Impozitul crește la 16% 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Guvernul a adoptat al doilea pachet fiscal, iar cei care lucrează pe cont propriu vor plăti mai mult statului

Persoanele fizice autorizate (PFA) și românii care obțin venituri din activități independente, cum ar fi consultanța, vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Odată cu intrarea în vigoare a noului pachet de măsuri fiscale, impozitul pe venit crește de la 10% la 16%.

Practic, fiecare contribuabil își va calcula obligațiile fiscale prin declarația unică, aplicând cota de 16% asupra câștigului net anual impozabil.

📌 Există însă și vești bune: veniturile din chirii și din drepturi de proprietate intelectuală rămân în continuare taxate cu 10%.

Specialiștii avertizează că majorarea impozitului ar putea pune presiune pe micii antreprenori și pe profesioniștii independenți, în special pe cei aflați la început de drum.

Aceasta este una dintre cele mai importante schimbări fiscale pentru anul 2025 și vine în contextul eforturilor Guvernului de a crește veniturile la bugetul de stat.

Articolul precedent
Președintele PSD Dâmbovița: Corneliu Ștefan: Austeritatea lovește oamenii,  România are nevoie de investiții și locuri de muncă
Articolul următor
Jaqueline Cristian, cel mai bun rezultat la US Open: Turul 3 după un meci spectaculos cu Anisimova
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Ritualuri care ajuta tenul sa arate impecabil chiar si acasa

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Mulți oameni asociază răsfățul pielii cu vizitele la salon,...

Bărbat prins la volan, deși avea permisul suspendat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit,  în jurul...

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

News

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Social 0
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

Vremea în Dâmbovița – Zi caldă și plăcută

Social 0
Dâmbovița, 1 septembrie 2025 - Locuitorii județului Dâmbovița se pot...

© 2023 Ziarul Dâmbovița