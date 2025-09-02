Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Pe 1 septembrie, s-au împlinit 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale în România și 35 de ani de existență a Jandarmeriei Dâmbovița.

Istoria Jandarmeriei Rurale

În 1893, prin „Legea asupra Gendarmeriei Rurale”, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu a înființat o instituție militarizată pentru menținerea ordinii publice în mediul rural. Rolul jandarmului a fost recunoscut rapid pentru integritate, cinste și devotament, devenind unul dintre cei mai respectați membri ai comunității, alături de preot, învățător și primar.

De-a lungul timpului, Jandarmeria Rurală a evoluat, adaptându-se nevoilor societății, iar ziua de 1 septembrie a marcat până în 1998 și Ziua Jandarmeriei Române.

Jandarmeria Dâmbovița

Unitatea locală a luat ființă pe 1 septembrie 1990, sub denumirea Batalionul 50 Jandarmi Târgoviște (UM 0705). În 1996, Batalionului i s-a acordat Drapelul de luptă, iar în 1998 a fost reorganizat în Comandamentul de Jandarmi Județean Dâmbovița.

În 2005, conform Legii 550/2004, unitatea devine Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (IJJ Dâmbovița) și primește denumirea onorifică „Mircea cel Bătrân”, în semn de respect pentru rolul Târgoviștei ca cetate de scaun a Țării Românești. În 2018, prin ordin ministerial, i s-a aprobat și însemnul heraldic oficial.

Astăzi, Jandarmeria Dâmbovița continuă să fie un reper de profesionalism și devotament în sprijinul comunităților din județ, păstrând tradiția de peste un secol și jumătate a Jandarmeriei Române.