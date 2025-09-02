Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale în România și 35 de ani de existență a Jandarmeriei Dâmbovița.

Istoria Jandarmeriei Rurale

În 1893, prin „Legea asupra Gendarmeriei Rurale”, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu a înființat o instituție militarizată pentru menținerea ordinii publice în mediul rural. Rolul jandarmului a fost recunoscut rapid pentru integritate, cinste și devotament, devenind unul dintre cei mai respectați membri ai comunității, alături de preot, învățător și primar.

De-a lungul timpului, Jandarmeria Rurală a evoluat, adaptându-se nevoilor societății, iar ziua de 1 septembrie a marcat până în 1998 și Ziua Jandarmeriei Române.

Jandarmeria Dâmbovița

Unitatea locală a luat ființă pe 1 septembrie 1990, sub denumirea Batalionul 50 Jandarmi Târgoviște (UM 0705). În 1996, Batalionului i s-a acordat Drapelul de luptă, iar în 1998 a fost reorganizat în Comandamentul de Jandarmi Județean Dâmbovița.

În 2005, conform Legii 550/2004, unitatea devine Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița (IJJ Dâmbovița) și primește denumirea onorifică „Mircea cel Bătrân”, în semn de respect pentru rolul Târgoviștei ca cetate de scaun a Țării Românești. În 2018, prin ordin ministerial, i s-a aprobat și însemnul heraldic oficial.

Astăzi, Jandarmeria Dâmbovița continuă să fie un reper de profesionalism și devotament în sprijinul comunităților din județ, păstrând tradiția de peste un secol și jumătate a Jandarmeriei Române.

Articolul precedent
Jaqueline Cristian, cel mai bun rezultat la US Open: Turul 3 după un meci spectaculos cu Anisimova
Articolul următor
Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Ritualuri care ajuta tenul sa arate impecabil chiar si acasa

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Mulți oameni asociază răsfățul pielii cu vizitele la salon,...

Bărbat prins la volan, deși avea permisul suspendat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit,  în jurul...

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Jaqueline Cristian, cel mai bun rezultat la US Open: Turul 3 după un meci spectaculos cu Anisimova

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Racheta numărul 1 a României, Jaqueline Cristian, s-a oprit în turul...

News

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Vremea în Dâmbovița – Zi caldă și plăcută

Social 0
Dâmbovița, 1 septembrie 2025 - Locuitorii județului Dâmbovița se pot...

Alertă de incendiu în Târgoviște. Intervenție rapidă a pompierilor

Social 0
Pompierii din Târgoviște au intervenit prompt pentru stingerea unui...

© 2023 Ziarul Dâmbovița