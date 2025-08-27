Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
ISU Dâmbovița: 311 intervenții în perioada 18–24 august 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În perioada 18–24 august 2025, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița au intervenit în 311 situații de urgență, gestionate cu promptitudine și profesionalism.

47 incendii, dintre care 34 au fost incendii de vegetație uscată;15 evenimente rutiere;28 acțiuni pentru alte situații de urgență, precum deblocări de ușă, misiuni pirotehnice, asistență persoane, salvări animale sau asigurarea unor zone;221 cazuri medicale.

Peste 140 de pompieri au fost zilnic la datorie, pregătiți să intervină pentru protecția și siguranța persoanelor, bunurilor și mediului.

Focus pe incendiile de vegetație uscată

În această perioadă, echipajele ISU Dâmbovița au depus eforturi considerabile pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, care se pot propaga rapid și amenință locuințe, infrastructura, viețile oamenilor și mediul înconjurător. Inspectoratul reamintește populației că arderea resturilor vegetale, a miriștilor sau a altor deșeuri este strict interzisă și se sancționează conform legislației în vigoare.

Recomandări pentru cetățeni:

  • Nu folosiți focul deschis în zone cu pericol ridicat de incendiu;
  • Nu aruncați țigări sau chibrituri aprinse în spațiile cu vegetație uscată;
  • Sesizați imediat orice început de incendiu prin apelarea numărului unic de urgență 112.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița rămâne în permanență pregătit să intervină pentru protejarea vieții și a bunurilor cetățenilor și recomandă respectarea măsurilor preventive pentru reducerea riscurilor de incendii și alte situații de urgență.

Roxana - Ionela Botea
