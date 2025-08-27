Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Elevii Școlii de Subofițeri „Pavel Zăgănescu” încep stagiul de practică la ISU Dâmbovița

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Începând de ieri, 18 elevi ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldești își desfășoară stagiul de practică în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița.

Stagiul este structurat în trei perioade distincte și se va încheia la data de 3 aprilie 2026. Pe întreaga durată a pregătirii practice, elevii vor fi repartizați în subunitățile inspectoratului, unde vor face parte din efectivele operative. Aceștia vor participa activ la misiuni, fiind ghidați de tutorii profesionali, cu scopul de a-și dezvolta și perfecționa competențele necesare viitoarei cariere militare.

Stagiul le oferă elevilor oportunitatea de a combina cunoștințele teoretice acumulate în școală cu experiența practică în teren, în cadrul activităților specifice desfășurate de pompieri și salvatori. Aceasta le permite să înțeleagă mai bine cerințele profesiei și să se familiarizeze cu misiunile reale ale inspectoratului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” le urează succes elevilor pe parcursul stagiului și îi felicită pentru alegerea de a face parte din familia salvatorilor, evidențiind importanța pregătirii și devotamentului în profesia de pompier.

