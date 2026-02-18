Asigurare de până la trei ori mai scumpă pentru șoferii cu malus maxim

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește unele dintre cele mai ample modificări din ultimii ani în ceea ce privește asigurarea obligatorie RCA, prin schimbarea normei 20/2017. Proiectul urmează să fie discutat în Consiliul ASF.



Sistemul bonus-malus se schimbă din temelii

Noua formulă prevede:14 clase de bonus și 12 clase de malus (față de 8/8 în prezent);penalizări mult mai dure pentru șoferii care provoacă accidente;posibilitatea unei asigurări RCA de grup în familie.

Șoferii care ajung la malus maxim (M12) ar putea plăti de trei ori tariful de bază, față de majorarea de 80% aplicată în prezent la M8.

Pentru fiecare accident cu daune materiale se pierd două clase, iar pentru accidente cu vătămări corporale – patru clase. Dacă șoferul era sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, se mai adaugă încă două clase de penalizare.

O noutate majoră este introducerea RCA de grup în cadrul familiei. Coeficientul bonus-malus va fi calculat ca medie aritmetică a claselor șoferilor din familie.

De asemenea, va fi permis transferul de clase bonus între soți. De exemplu, dacă unul este la B8 și celălalt la M4, se pot transfera patru clase, astfel încât ambii să ajungă într-o poziție mai echilibrată.

Șoferii cu permis de peste 3 ani vor intra direct în sistem la B2, beneficiind de reducere.

Se introduc clauze suplimentare opționale în contractul RCA: franșiză, menținerea clasei bonus-malus în caz de daună, suspendare temporară a poliței, reînnoire automată.

Pe polița RCA va apărea un cod QR cu informații utile în caz de accident.

ASF vrea mai multă transparență în calculul prețului, inclusiv detalii despre costuri, contribuții către FGA și BAAR și justificarea majorărilor de peste 10% la reînnoire.