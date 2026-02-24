Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Inspectoratul de Jandarmi Județean „Mircea cel Bătrân” Dâmbovița a primit în această perioadă 19 elevi ai școlilor militare de subofițeri jandarmi din Drăgășani și Fălticeni, care vor efectua stagiul de practică până pe 24 iulie 2026

By: Roxana - Ionela Botea

La începutul stagiului, elevilor le-au fost prezentate aspectele fundamentale ale activității unității, atribuțiile și programul zilnic, precum și misiunile desfășurate de jandarmii dâmbovițeni în întreaga zonă de competență teritorială.

Pe parcursul a cinci luni, viitorii subofițeri vor desfășura activități la:structurile de pază și protecție instituțională;structurile de ordine publică;elemente de dispozitiv și intervenție în teren.

Elevii vor fi îndrumați de tutori jandarmi cu experiență, care le vor transmite cunoștințele practice și sfaturile necesare pentru formarea profesională.

Scopul stagiului de practică este de a oferi elevilor un cadru aplicativ pentru punerea în practică a cunoștințelor teoretice acumulate în timpul anului școlar. Printre activitățile principale se numără:

însușirea modului de acțiune în cadrul elementelor de dispozitiv;

executarea misiunilor de pază și protecție;

participarea la misiuni de menținere a ordinii publice și siguranței cetățenilor;

dezvoltarea abilităților de colaborare și reacție în situații operative.

Stagiul de practică reprezintă o etapă esențială în pregătirea viitorilor subofițeri jandarmi, oferindu-le experiență practică, cunoștințe reale despre specificul misiunilor și oportunitatea de a înțelege pe deplin responsabilitatea și rolul jandarmului în societate.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița subliniază că această colaborare între școlile militare și structurile operative contribuie la formarea unor profesioniști responsabili, pregătiți să asigure siguranța comunității.

Roxana - Ionela Botea
