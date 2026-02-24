Românii sărbătoresc astăzi Dragobetele, considerat echivalentul autohton al Zilei Sfântului Valentin

Legenda spune că Dragobete a fost fiul babei Dochia, născut într-o poiană sub influența Duhului Muntelui. La naștere, Dragobete a primit patru daruri:

Primăvara i-a dăruit iubirea, prospețimea florilor și tinerețea veșnică;

Vara i-a oferit dulceața fructelor și căldura dragostei;

Toamna i-a dat un fluier pentru a aduce veselie oamenilor;

Iarna i-a dăruit o haină albă cu sclipiri de diamante.

Dragobete a devenit astfel simbolul iubirii, fiind iubit și adorat de tineri. În plus, noaptea de 23 spre 24 februarie, se spune că el apărea în visele băieților și îi învăța tainele iubirii. După sute de ani de-a rândul, legenda spune că Dragobete a fost transformat într-o plantă numită „Năvalnic”, care răsare primăvara devreme.

Dragobetele, cunoscut și ca „Ziua îndrăgostiților”, „Cap de primăvară” sau „Logodnicul păsărilor”, marchează începutul anului agricol și trezirea naturii.

Păsările își caută cuiburi.

Tinerii se pregătesc să iubească și să-și aleagă perechea.

Natura revine la viață după iarnă.

Sărbătoarea simbolizează iubirea, prospețimea, curajul de a lega relații și armonia cu natura, păstrând vie tradiția și spiritul dacilor.

Astăzi, sărbătoriți iubirea și dăruiți momente frumoase celor dragi!