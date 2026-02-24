Polițiștii Serviciului Rutier Dâmbovița au depistat un bărbat urmărit la nivel internațional, în timp ce conducea pe DN 71, în afara localității Cuza Vodă

Șoferul a fost surprins de aparatul radar circulând cu 117 km/h, pe un sector de drum unde viteza maximă admisă era 90 km/h.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul este cercetat în Spania, unde autoritățile au emis pe numele său mandat european de arestare pentru săvârșirea unor infracțiuni legate de regimul stupefiantelor.

Ulterior, bărbatul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Dâmbovița și prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, care a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Acțiunea polițiștilor dâmbovițeni demonstrează eficiența colaborării internaționale în aplicarea legii și capacitatea instituțiilor românești de a identifica și prelua persoanele urmărite penal în străinătate.