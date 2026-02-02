Aceasta informare este efectuata de:

Distrigaz Sud Retele SRL cu sediul in mun. Bucuresti, Bd. Marasesti, Nr. 4- 6, CUI RO23308833, J2008002720407 Bucuresti care a depus documentatia la ABA Arges-Vedea Pitesti, in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru :

“Extindere conducta si bransament gaze naturale, municipiul Targoviste, localitatea Priseaca, strada Infratirii nr. 27 E, NC 76144 si NC 86224, judetul Dambovita”

Informatii, sugestii si recomandari se pot transmite solicitantului ..AFA Hidroproiect SRL tel. mobil 0721 – 594 525 sau la tel.: 0726 378 558