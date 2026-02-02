Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

INFORMARE

By: Ziarul Dambovita

Date:

Aceasta informare este efectuata de:

Distrigaz Sud Retele SRL cu sediul in mun. Bucuresti, Bd. Marasesti, Nr. 4- 6, CUI RO23308833, J2008002720407 Bucuresti care  a depus documentatia la ABA Arges-Vedea Pitesti, in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru :

“Extindere conducta si bransament gaze naturale, municipiul Targoviste, localitatea Priseaca, strada Infratirii nr. 27 E, NC 76144 si NC 86224, judetul Dambovita”

                Informatii, sugestii si recomandari se pot transmite solicitantului ..AFA Hidroproiect SRL  tel. mobil 0721 – 594 525 sau la tel.: 0726 378 558

Articolul precedent
Un accident rutier cu răniți a avut loc  pe DN 71, în comuna Conțești
Articolul următor
ANUNȚ
Ziarul Dambovita
Ziarul Dambovita

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița