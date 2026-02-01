Un accident rutier cu răniți a avut loc  pe DN 71, în comuna Conțești

Din primele date, un bărbat de 62 de ani, din județul Galați, care conducea sub influența alcoolului și cu dreptul de a conduce suspendat, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 22 de ani din comuna Ulmi. În mașina acesteia se afla și o pasageră de 17 ani.

Cei trei răniți au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Testul alcoolscop al bărbatului a indicat 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior i-au fost recoltate probe biologice.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru:

conducere fără permis valabil

conducere sub influența alcoolului

vătămare corporală din culpă

Poliția reamintește: condusul sub influența alcoolului și fără permis pune în pericol viața tuturor participanților la trafic.