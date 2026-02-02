Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ANUNȚ

By: Ziarul Dambovita

Date:

COMUNA COMIȘANI prin primar Bătrânu Ion, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI VICINALE OCOLITOARE IN SATUL LAZURI, COMUNA COMISANI, JUDETUL DAMBOVITA”, propus a fi amplasat în comuna Comișani, județul Dâmbovița.

           Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul DJM Dâmbovița la adresa de internet http://djmdb.anmap.gov.ro

           Observațiile publicului se primesc în scris la sediul DJM Dâmbovița, în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, sau electronic la adresa de e-mail: office@djmdb.anmap.gov.ro .

Articolul precedent
INFORMARE
Articolul următor
Sarbatori legale 2026: Cand avem zile libere si cum ne planificam vacantele
Ziarul Dambovita
Ziarul Dambovita

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița