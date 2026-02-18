În contextul avertizării meteorologice pentru județul Dâmbovița, jandarmii montani transmit sfaturi importante pentru siguranța celor care aleg să se deplaseze la munte

În contextul avertizării meteorologice pentru județul Dâmbovița, care semnalează precipitații abundente, strat de zăpadă consistent, intensificări ale vântului și viscol, jandarmii montani de la posturile Zănoaga și Peștera transmit sfaturi importante pentru siguranța celor care aleg să se deplaseze la munte:

Recomandări pentru turiști:

Echiparea autovehiculelor: asigurați-vă că mașinile sunt pregătite pentru condiții de iarnă: tracțiune 4×4, anvelope de iarnă, lanțuri, nisip și lopată.

Trasee sigure: folosiți doar drumurile deschise circulației și traseele marcate. Respectați marcajele și nu deteriorați traseele.

Echipament adecvat: plecați doar cu rucsac, lanternă, trusă de prim-ajutor și haine corespunzătoare temperaturilor de munte. Evitați să mergeți singuri.

Evitarea traseelor dificile: nu abordați trasee neamenajate sau periculoase, mai ales pe timp de viscol sau ceață densă.

Apelarea la jandarmi: în caz de dificultate, contactați jandarmii montani, oferind date clare: cine sunteți, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor și locația exactă.

Contact în situații de urgență:

Posturile Zănoaga și Peștera: 0749.034639 / 0749.058037

Număr unic de urgență: 112

Jandarmii montani recomandă responsabilitate și prudență maximă. Siguranța pe munte depinde atât de echipament, cât și de respectarea regulilor și a indicațiilor specialiștilor.