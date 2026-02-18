Angelescu Mihai a impresionat la Cupa României de Seniori

Într-o demonstrație de curaj și determinare, tânărul atlet Angelescu Mihai de la CSȘ Târgoviște a intrat fără ezitare în lupta cu seniorii la Cupa României de Seniori, chiar dacă se află în primul său an la categoria U20.

Sub îndrumarea antrenorului Marius Bădiceanu, Mihai a arătat că nu contează vârsta, ci atitudinea și pregătirea. În calificări, a înregistrat un timp de 7.03 secunde, dar adevărata surpriză a venit în finală. Într-o cursă în care fiecare secundă contează, Mihai și-a depășit limitele și a obținut 6.93 secunde – personal best, clasându-se pe locul 5 la seniori.

„Nu e doar un timp pe tabelă. E caracter. E curaj. E dovada că viitorul se construiește ACUM”, a declarat antrenorul Bădiceanu, mândru de performanța elevului său.

Această performanță nu reflectă doar viteza, ci și munca susținută și perseverența care definesc tinerii sportivi de la CSȘ Târgoviște. În primul său an de U20, Mihai a reușit să concureze la cel mai înalt nivel, alături de cei mai rapizi atleți din România, fără să dea înapoi sau să caute scuze.

Performanța obținută la Cupa României este doar începutul. Într-o carieră promițătoare, fiecare zecime de secundă contează, iar Mihai a demonstrat că viziunea, disciplina și pasiunea sunt ingredientele pentru a deveni un campion.

CSȘ Târgoviște continuă să formeze sportivi de top, iar poveștile ca cea a lui Mihai arată că munca prinde viteză, visurile prind contur și că viitorul atletismului românesc se scrie aici, la Târgoviște.