Guvernul Bolojan: Ori plătiți mai mult, ori vă cocoșăm cu TVA-ul

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă foarte limpede: dacă nu cresc încasările la buget, atunci Guvernul are „soluția magică” – majorarea TVA.

Nu contează că inflația încă mușcă din buzunarele oamenilor, că alimentele s-au scumpit, că facturile abia se mai pot plăti. Statul, ca de fiecare dată, are o singură rețetă: mai pune o taxă, mai ridică un procent, mai storce puțin cetățeanul.

De tăiat risipa, de închis robinetele prin care se scurg miliarde spre sinecuri, agenții inutile și „speciali” cu pensii colosale … nimeni nu vorbește. Dar de TVA se vorbește mereu. TVA-ul e ca bătaia în familie: tradiție națională și soluția universală la orice criză inventată de guvernanți.

Așa că să ne pregătim: ori acceptăm „eficientizarea” din vorbe, ori plătim mai mult la casă. Guvernul alege, noi achităm.

