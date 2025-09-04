„Ai dreptul la bon fiscal” – ANAF a  lansat  o campanie națională de informare în domeniul HoReCa

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o campanie națională de informare prin care își propune să încurajeze cetățenii să își cunoască și să își exercite drepturile în relația cu operatorii economici. Inițiativa vizează în special domeniul HoReCa (restaurante, cafenele, baruri, fast-food-uri).

Prin această campanie, ANAF reamintește consumatorilor că au dreptul să primească bon fiscal pentru orice serviciu sau produs achitat cu numerar.

Pentru a facilita semnalarea cazurilor în care dreptul la bon fiscal nu este respectat, ANAF pune la dispoziție adresa de e-mail sesizari.anaf@anaf.ro, unde pot fi trimise inclusiv fotografii sau scanări ale documentelor emise în locul bonului fiscal.

Pentru ca sesizările să fie analizate cât mai rapid, instituția recomandă cetățenilor să transmită detalii precum:

denumirea și adresa unității,

data și ora vizitei,

o scurtă descriere a situației constatate.

Campania face parte din eforturile ANAF de a combate evaziunea fiscală și de a proteja corectitudinea relațiilor comerciale dintre operatorii economici și clienți.