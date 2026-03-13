FRF introduce sistemul „Multiball” pentru creșterea timpului efectiv de joc 

By: Roxana - Ionela Botea

Federația Română de Fotbal a decis implementarea sistemului „Multiball” în anumite competiții organizate sub egida sa, măsura fiind aprobată de Comitetul de Urgență al FRF pe 10 martie 2026.

Decizia are ca scop creșterea timpului efectiv de joc, prevenirea întârzierilor nejustificate la reluarea partidelor și asigurarea unei desfășurări mai fluente a meciurilor.

În ce competiții va fi aplicat

Sistemul „Multiball” devine obligatoriu în:

SuperLiga

Cupa României – începând cu faza sferturilor de finală, dar și în faza grupelor în meciurile în care se întâlnesc echipe din SuperLigă

toate finalele competițiilor de tineret și juniori, atât la masculin, cât și la feminin, organizate de FRF.

Cum funcționează sistemul „Multiball”

Scopul sistemului este reducerea timpilor morți atunci când mingea părăsește terenul, prin disponibilitatea imediată a unor mingi de rezervă.

În cadrul acestui sistem vor fi utilizate 15 mingi:

1 minge în joc

1 minge la cel de-al patrulea oficial

13 mingi de rezervă amplasate în jurul terenului

Dintre acestea:

câte două mingi vor fi poziționate în spatele fiecărei porți

restul vor fi distribuite de-a lungul liniilor de margine.

Mingile vor fi așezate pe suporturi speciale, în fața panourilor publicitare, la o distanță de minimum 1,5 metri și maximum 3 metri față de liniile terenului.

Când mingea iese din teren, jucătorii vor relua jocul folosind mingea recuperată sau cea mai apropiată minge de rezervă.

Rolul copiilor de mingi

Copiii de mingi vor fi poziționați în spatele panourilor publicitare, însă:

nu vor avea voie să înmâneze mingea jucătorilor,

excepție făcând situația repunerii de la poartă, când o pot pune la dispoziția portarului.

Ei pot interveni doar pentru a reașeza mingile pe suporturi, astfel încât numărul total de 15 mingi să fie menținut permanent.

Sancțiuni pentru nerespectarea regulilor

Jucătorii, stafful tehnic și oficialii cluburilor nu au voie să intervină asupra mingilor de rezervă sau să modifice poziționarea acestora.

Nerespectarea protocolului „Multiball” poate duce la sancționarea clubului organizator, conform prevederilor din Regulamentul Disciplinar al FRF.

Noua măsură urmărește un joc mai rapid, mai spectaculos și mai corect pentru spectatori și echipe. 

