Acțiunea „Atenție la DN7” continuă – polițiștii rutieri vor acționa astăzi cu efective mărite 

Astăzi, 13 martie 2026, între orele 14:00–18:00, polițiștii Serviciului Rutier și ai formațiunilor rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița vor participa la o acțiune de tip releu pe Drumul Național 7 (DN7), coordonată de Direcția Rutieră a Inspectoratului General al Poliției Române.

Acțiunea implică polițiști rutieri din Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara și Arad și are ca scop reducerea riscului rutier și creșterea siguranței pe DN7.

Motivul acțiunii

Datele statistice arată că:

Vinerea este ziua cu cel mai mare număr de accidente rutiere;

Intervalul 14:00–18:00 reprezintă perioada cu risc maxim.

Ce urmăresc polițiștii

Acțiunea vizează prevenirea și combaterea principalelor cauze ale accidentelor rutiere:

Neacordarea priorității vehiculelor care au acest drept;

Depășirea regimului legal de viteză;

Distragerea atenției la volan.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulație, să fie atenți și prudenți, pentru a reduce riscurile pe acest tronson intens circulat.