Parteneriat pentru viitorul fotbalului juvenil: Flacăra Moreni și Unirea Bucșani își unesc forțele

Un nou pas important pentru dezvoltarea fotbalului juvenil din județul Dâmbovița a fost făcut astăzi, odată cu oficializarea unui parteneriat strategic între CSM Flacăra Moreni și ACS Unirea Bucșani, la nivel de copii și juniori.

Prin acest acord, cei mai promițători tineri jucători ai clubului din Bucșani vor avea oportunitatea de a-și continua pregătirea și progresul într-un mediu mai competitiv, la Flacăra Moreni, club cu tradiție în fotbalul dâmbovițean.

Reprezentanții celor două cluburi spun că parteneriatul reprezintă un pas firesc pentru crearea unui traseu coerent de formare a tinerilor fotbaliști, oferindu-le copiilor șansa de a evolua într-un cadru profesionist și de a-și valorifica potențialul sportiv.

Inițiatorii colaborării au transmis mulțumiri conducerii celor două cluburi, antrenorilor și tuturor celor implicați în realizarea acestui acord, exprimându-și încrederea că rezultatele se vor vedea în generațiile de jucători care vor crește și se vor forma prin această colaborare.