Femeie sancționată după ce ar fi abandonat mai mulți pui de pisică în Găești

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor al IPJ Dâmbovița s-au sesizat din oficiu, după ce în spațiul public au apărut imagini cu o femeie care ar fi abandonat mai mulți pui de pisică, la data de 12 august 2025, în fața unei farmacii veterinare din orașul Găești.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat persoana în cauză: o femeie de 53 de ani, din Găești. Aceasta a fost sancționată contravențional cu amendă de 3.000 de lei, conform prevederilor articolului 6 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Reamintim că abandonarea animalelor constituie contravenție, iar sancțiunile pot ajunge între 3.000 și 12.000 de lei.