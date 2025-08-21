Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Femeie sancționată după ce ar fi abandonat mai mulți pui de pisică în Găești

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor al IPJ Dâmbovița s-au sesizat din oficiu, după ce în spațiul public au apărut imagini cu o femeie care ar fi abandonat mai mulți pui de pisică, la data de 12 august 2025, în fața unei farmacii veterinare din orașul Găești.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat persoana în cauză: o femeie de 53 de ani, din Găești. Aceasta a fost sancționată contravențional cu amendă de 3.000 de lei, conform prevederilor articolului 6 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Reamintim că abandonarea animalelor constituie contravenție, iar sancțiunile pot ajunge între 3.000 și 12.000 de lei.

Articolul precedent
Dosar penal pentru un tânăr care a condus fără permis și a sustras un autoturism în Fieni
Articolul următor
O zi în tabără cu jandarmii dâmbovițeni , activități interactive pentru copii și tineri 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF AR VREA SĂ PLECE DIN SUDAN

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Laurențiu Reghecampf ar putea pleca de la formația sudaneză...

SORANA CÎRSTEA SE SIMTE BINE ÎN SUA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138...

DÂMBOVIȚEANUL VALENTIN MIHĂILĂ, CONVOCAT LA NAȚIONALA MARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva...

AZI AFLĂM ȚINTARUL LIGII A III-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Până la startul unei noi ediții a Ligii 3,...

News

Moreni: Proiect de mobilitate urbană depus prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027!

Social 0
Administrația publică morenară- primar Gabriel Purcaru, a inițiat și...

Ritm accelerat de lucru la Școala Tudor Vladimirescu! Se fac eforturi pentru finalizarea proiectului cel târziu în luna decembrie!

Social 0
La Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, din Târgoviște, lucrările avansează...

Arest preventiv pentru doi bărbați implicați într-un conflict violent la Gorgota 

Social 0
Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub...

© 2023 Ziarul Dâmbovița