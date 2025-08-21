Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
O zi în tabără cu jandarmii dâmbovițeni , activități interactive pentru copii și tineri 

By: Roxana - Ionela Botea

Jandarmeria Dâmbovița a organizat o activitate interactivă pentru copii și tineri în cadrul Centrului de Refacere și Recuperare al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități. La eveniment au participat copiii din Tabăra Tinerii Veterani și Școala de Vară Arcobaleno, care au descoperit munca jandarmilor prin experiențe practice:

  • Demonstrații cu câinele de serviciu, cu explicații despre dresaj și misiuni;
  • Prezentarea echipamentului și materialelor jandarmeriei, cu posibilitatea de testare;
  • Atelier de tir cu arcul, într-un cadru organizat și sigur;
  • Atelier criminalistic, cu noțiuni de investigare a urmelor și amprentelor.

Scopul evenimentului a fost promovarea valorilor civice, a spiritului de echipă și a respectului pentru uniforma militară, într-o atmosferă educativ-recreativă.

Prin astfel de inițiative, Jandarmeria Dâmbovița sprijină formarea unei relații de încredere între tineri și forțele de ordine și contribuie la programele educaționale pentru generațiile viitoare.

