Cei care doresc să își facă Cartea Electronică de Identitate (CEI) mai au timp să beneficieze de eliberarea gratuită a documentului, finanțată prin PNRR. Termenul limită este 30 iunie 2026, iar autoritățile îi încurajează pe cetățeni să nu amâne programarea.

Emiterea documentului se face prin structurile aflate în coordonarea Ministerul Afacerilor Interne, iar programările se realizează online, prin platforma oficială dedicată Un document modern, adaptat erei digitale

Noua Carte Electronică de Identitate vine cu o serie de îmbunătățiri importante față de modelul clasic: elemente avansate de securitate, cip electronic integrat, protecție sporită împotriva falsificării,respectarea standardelor europene de siguranță, posibilitatea utilizării pentru servicii digitale și autentificare electronică

Documentul are dimensiuni similare unui card bancar și integrează datele de identificare într-un format modern, sigur și eficient.

Gratuită prin PNRR, până la 30 iunie 2026

Eliberarea Cărții Electronice de Identitate este gratuită în această perioadă, costurile fiind acoperite prin fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

După data de 30 iunie 2026, este posibil ca emiterea documentului să implice taxe, conform reglementărilor care vor fi stabilite ulterior.

Autoritățile atrag atenția că: numărul de programări zilnice este limitat

În apropierea termenului limită pot apărea aglomerări.

Procesarea cererilor poate dura, în funcție de solicitări

Programarea se face exclusiv online, prin hub-ul oficial al MAI, iar cetățenii trebuie să se prezinte la ghișeu la data și ora stabilite.

Cartea Electronică de Identitate: nu este obligatorie în acest moment pentru toți cetățenii

Poate înlocui actualul buletin la expirarea acestuia

Reprezintă un pas important către digitalizarea serviciilor publice

Autoritățile transmit un mesaj clar: nu aștepta ultima lună pentru a depune cererea.

Până la 30 iunie 2026, documentul poate fi obținut gratuit, iar programarea din timp poate evita aglomerația și întârzierile. Identitatea ta merită protecție la cele mai înalte standarde.