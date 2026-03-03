Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița a marcat venirea primăverii printr-un gest plin de eleganță și apreciere față de colegele din instituție.

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În semn de respect pentru profesionalismul, dedicarea și echilibrul pe care îl demonstrează zi de zi, acestea au primit mărțișoare și flori, simboluri ale primăverii și ale recunoștinței.


Momentul a fost unul emoționant, menit să aducă un zâmbet și să sublinieze importanța rolului pe care femeile îl au în activitatea instituției. Prin implicare, seriozitate și devotament, jandarmerițele contribuie constant la buna desfășurare a misiunilor și la siguranța comunității.


Totodată, conducerea Jandarmeriei Dâmbovița a transmis gânduri bune, respect și prețuire tuturor femeilor, evidențiind forța, sensibilitatea și echilibrul pe care acestea le aduc în societate.
Mesajul final a fost unul cald și optimist: o primăvară plină de sănătate, bucurii și împliniri pentru toate doamnele și domnișoarele.

