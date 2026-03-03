Cu prilejul Săptămânii Protecției Civile, la nivelul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” Dâmbovița, mai multe cadre militare au fost avansate în grad, în semn de recunoaștere a profesionalismului, a muncii depuse și a implicării în misiunile de salvare.

Cadre avansate în grad

Locotenent-colonel – maior Șerban Adrian

Căpitan – locotenent Dumitrașcu Roxana

Plutonier adjutant-șef – plutonier adjutant Cojocaru Gheorghe Adrian Ionuț

Plutonier adjutant – plutonier major Stan Marin Lucian Andrei

Plutonier major – plutonier Stănescu Ștefan George Cristian

Avansările vin ca o confirmare a dedicării și a efortului constant depus în slujba comunității dâmbovițene.

Recunoaștere pentru voluntari

În cadrul aceluiași eveniment, au fost înmânate diplome voluntarilor implicați în programul Salvator din pasiune, ca semn de apreciere pentru seriozitate și sprijinul oferit alături de pompieri: Tița Elena Norica, Ibănescu Marius George

Voluntarii reprezintă un sprijin real în intervenții și activități preventive, contribuind activ la siguranța cetățenilor.

Felicitări tuturor pompierilor avansați și voluntarilor distinși!

Respect pentru toți cei care, zi de zi, sunt acolo unde este nevoie, protejând vieți și bunuri în județul Dâmbovița.