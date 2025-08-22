Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Dâmbovițenii vulnerabili la plata energiei electrice pot solicita tichetele de energie prin platforma EPIDS

By: Roxana - Ionela Botea

Autoritățile române au lansat oficial platforma electronică EPIDS – epids.mmuncii.ro, care permite persoanelor vulnerabile să solicite tichetele de energie pentru plata facturilor la electricitate. Sistemul a fost implementat de Serviciul de Telecomunicații Speciale și este parte a măsurilor de sprijin social pentru cetățenii cu venituri reduse.

Cum funcționează

  • Persoanele eligibile primesc un tichet de energie în valoare de 50 lei/lună, utilizabil exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică;
  • Pentru cei fără acces la internet, cererile se pot depune în scris, începând cu 28 august 2025, la primăria de domiciliu sau la oficiile poștale.

Cine poate beneficia:

  • Persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;
  • Familiile cu venit net lunar/membru de până la 1.784 lei.
  • Pentru facturile din iulie și august 2025, cererile trebuie depuse până la 27 septembrie 2025;
  • Sprijinul se acordă până la 31 martie 2026.

Modalități de plată

  • Direct la Poștă, pe baza facturii și a actului de identitate;
  • Plata în numerar sau viramente în cont bancar nu sunt permise.

Autoritățile subliniază că tichetele de energie reprezintă un angajament ferm al statului de a proteja cetățenii vulnerabili și de a le asigura acces constant la energie electrică.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole, au transmis mesajul că sprijinul va fi accesibil și ușor de utilizat pentru cei care au cea mai mare nevoie.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

