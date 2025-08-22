Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Infecțiile nosocomiale din spitale nu mai pot fi ascunse,  legislație clară și protocoale eficiente pentru siguranța pacienților

By: Roxana - Ionela Botea

Autoritățile române au făcut pași importanți în reglementarea infecțiilor asociate asistenței medicale, cunoscute sub numele de infecții nosocomiale, cu scopul de a proteja pacienții și de a asigura transparență în spitale. Modificările legislative recente vin după ani în care aceste infecții erau considerate un subiect tabu, ceea ce a afectat încrederea pacienților și a pus presiune pe personalul medical.

Ce se schimbă concret:

  • Se introduce un cadru legislativ clar, simplificat și aplicabil, pentru raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale;
  • Vor fi adoptate protocoale unitare privind supravegherea și controlul infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi;
  • Vor fi clarificate atribuțiile privind accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical;
  • Se vor aplica metodologii specifice de monitorizare și protecție pentru personalul și pacienții spitalelor.

Autoritățile subliniază că scopul nu este de a blama medicii, ci de a găsi soluții reale, eficiente și debirocratizate, care să fie aplicate zi de zi. În plus, pentru pacienții aflați în situații critice – în special cei cu arsuri grave – va fi pus în funcțiune Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale. Proiectul, realizat deja la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” prin fonduri europene, va fi extins la toate unitățile care tratează astfel de pacienți.

Reforma urmărește transparență totală, aplicarea efectivă a regulilor și restabilirea încrederii între pacienți și sistemul medical. Autoritățile transmit un mesaj ferm: problemele nu mai sunt ascunse, ci rezolvate pentru siguranța oamenilor.

