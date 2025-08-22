Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Modernizare în desfășurare la Secția de Tratamente Recuperatorii a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Lucrările de modernizare a Secției de Tratamente Recuperatorii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște continuă, urmărind îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical.

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Dâmbovița și finanțat prin PNRR, cu scopul de a aduce standarde moderne și confort sporit în unitățile medicale județene.

 Pacienții vor beneficia de spații mai bine echipate și mai confortabile pentru tratamentele de recuperare;
 Personalul medical va avea condiții de lucru mai bune, facilitând servicii de calitate și sigure zi de zi.

Autoritățile județene subliniază că fiecare etapă a proiectului contribuie la un sistem de sănătate mai performant în Dâmbovița, în beneficiul tuturor locuitorilor județului.

AUTOUTILITARĂ CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE FALSE, IDENTIFICATĂ DE POLIȚIȘTI
Infecțiile nosocomiale din spitale nu mai pot fi ascunse,  legislație clară și protocoale eficiente pentru siguranța pacienților
