Cum să cumperi o asigurare online în siguranță

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Achiziționarea unei asigurări online poate fi rapidă și comodă, dar este important să te asiguri că faci alegerea corectă și sigură. 

Iată ce trebuie să verifici:

Vânzătorul – doar entitățile autorizate de ASF pot comercializa asigurări online. Verifică-le în Registrul public ASF.
Site-ul – caută secțiuni precum „Despre noi”, „Produse/Servicii”, „Contact”, „Termeni și condiții”, „Politica de confidențialitate”.
Informații clare despre produs – acoperire, excluderi, perioada de valabilitate, franșiza, preț final și comisioane.
Siguranța datelor – site-ul trebuie să folosească protocoale de securitate pentru protejarea informațiilor tale.
Acord informat – bifează condițiile doar după ce ai citit și înțeles toate drepturile și obligațiile.

Nu finaliza achiziția dacă:
• nu știi cine este vânzătorul;
• nu înțelegi produsul;
• informațiile sunt incomplete sau neclare.

 Alege doar platforme sigure și transparente și raportează orice nereguli.

Articolul precedent
Atenție, fraudă online: „Campania guvernamentală” cu laptopuri gratuite continuă
Articolul următor
Alcoolul la volan provoacă accidente,  Poliția Română lansează apel pentru conducere responsabilă
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

