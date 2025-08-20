Cum să cumperi o asigurare online în siguranță

Achiziționarea unei asigurări online poate fi rapidă și comodă, dar este important să te asiguri că faci alegerea corectă și sigură.

Iată ce trebuie să verifici:

Vânzătorul – doar entitățile autorizate de ASF pot comercializa asigurări online. Verifică-le în Registrul public ASF.

Site-ul – caută secțiuni precum „Despre noi”, „Produse/Servicii”, „Contact”, „Termeni și condiții”, „Politica de confidențialitate”.

Informații clare despre produs – acoperire, excluderi, perioada de valabilitate, franșiza, preț final și comisioane.

Siguranța datelor – site-ul trebuie să folosească protocoale de securitate pentru protejarea informațiilor tale.

Acord informat – bifează condițiile doar după ce ai citit și înțeles toate drepturile și obligațiile.

Nu finaliza achiziția dacă:

• nu știi cine este vânzătorul;

• nu înțelegi produsul;

• informațiile sunt incomplete sau neclare.

Alege doar platforme sigure și transparente și raportează orice nereguli.