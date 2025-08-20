Cum să cumperi o asigurare online în siguranță

Achiziționarea unei asigurări online poate fi rapidă și comodă, dar este important să te asiguri că faci alegerea corectă și sigură.
Iată ce trebuie să verifici:
Vânzătorul – doar entitățile autorizate de ASF pot comercializa asigurări online. Verifică-le în Registrul public ASF.
Site-ul – caută secțiuni precum „Despre noi”, „Produse/Servicii”, „Contact”, „Termeni și condiții”, „Politica de confidențialitate”.
Informații clare despre produs – acoperire, excluderi, perioada de valabilitate, franșiza, preț final și comisioane.
Siguranța datelor – site-ul trebuie să folosească protocoale de securitate pentru protejarea informațiilor tale.
Acord informat – bifează condițiile doar după ce ai citit și înțeles toate drepturile și obligațiile.
Nu finaliza achiziția dacă:
• nu știi cine este vânzătorul;
• nu înțelegi produsul;
• informațiile sunt incomplete sau neclare.
Alege doar platforme sigure și transparente și raportează orice nereguli.