Alcoolul la volan provoacă accidente,  Poliția Română lansează apel pentru conducere responsabilă

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În contextul creșterii numărului de accidente rutiere cauzate de conducerea sub influența alcoolului, Poliția Română reamintește șoferilor că alcoolul și volanul nu fac casă bună.

„Chiar și o cantitate mică de alcool poate afecta reflexele, capacitatea de judecată și reacția la trafic, punând în pericol atât viața conducătorului auto, cât și a celorlalți participanți la trafic”, transmit reprezentanții Poliției Române.

Inspectoratele județene de poliție recomandă:

  • Să nu consumați alcool dacă intenționați să conduceți;
  • Să folosiți alternative sigure pentru transport, cum ar fi taxiul, ride-sharing sau transportul public;
  • Să fiți vigilenți și să raportați șoferii care pun în pericol siguranța rutieră.
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

