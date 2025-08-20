Alcoolul la volan provoacă accidente,  Poliția Română lansează apel pentru conducere responsabilă

În contextul creșterii numărului de accidente rutiere cauzate de conducerea sub influența alcoolului, Poliția Română reamintește șoferilor că alcoolul și volanul nu fac casă bună.
„Chiar și o cantitate mică de alcool poate afecta reflexele, capacitatea de judecată și reacția la trafic, punând în pericol atât viața conducătorului auto, cât și a celorlalți participanți la trafic”, transmit reprezentanții Poliției Române.
Inspectoratele județene de poliție recomandă:
- Să nu consumați alcool dacă intenționați să conduceți;
- Să folosiți alternative sigure pentru transport, cum ar fi taxiul, ride-sharing sau transportul public;
- Să fiți vigilenți și să raportați șoferii care pun în pericol siguranța rutieră.