Alcoolul la volan provoacă accidente,  Poliția Română lansează apel pentru conducere responsabilă

În contextul creșterii numărului de accidente rutiere cauzate de conducerea sub influența alcoolului, Poliția Română reamintește șoferilor că alcoolul și volanul nu fac casă bună.

„Chiar și o cantitate mică de alcool poate afecta reflexele, capacitatea de judecată și reacția la trafic, punând în pericol atât viața conducătorului auto, cât și a celorlalți participanți la trafic”, transmit reprezentanții Poliției Române.

Inspectoratele județene de poliție recomandă: