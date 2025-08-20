Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Atenție, fraudă online: „Campania guvernamentală” cu laptopuri gratuite continuă

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Autoritățile atrag atenția asupra unei noi tentative de fraudă online care se prezintă drept o campanie oficială a e-Guvernare (Sistemul Electronic Național). Oferta presupune că utilizatorii ar putea revendica gratuit unul dintre trei modele de laptopuri, plătind doar o taxă de transport.

În realitate, site-ul folosit este fals (domeniu: lap-form[.]quest), iar datele personale și bancare introduse de victime ajung direct la atacatori.

Cum funcționează capcana


Victimele completează un formular cu informații personale și financiare pentru a plăti o taxă aparent mică de transport (ex: 10 lei). Ulterior, sume mai mari pot fi retrase din cont, iar datele bancare pot fi folosite în alte fraude.

Cum te protejezi

  • Verifică mereu canalele oficiale ale instituției sau companiei înainte de a introduce date personale;
  • Fii atent la adresele web – fraudele folosesc domenii care imită pe cele oficiale;
  • Nu introduce date financiare pentru oferte care par prea bune pentru a fi adevărate.

 Autoritățile recomandă raportarea imediată a oricărei suspiciuni de fraudă și atenție sporită la ofertele online aparent „gratuite”.

