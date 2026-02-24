Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CSU Târgoviște a obținut o victorie muncită și meritată, învingând CS Universitatea Cluj cu scorul de 85-79 (37-35), într-un meci desfășurat pe teren propriu, în fața suporterilor fideli

By: Roxana - Ionela Botea

Partida a fost intensă și echilibrată, cu momente-cheie gestionate excelent de jucătorii CSU Târgoviște. Determinarea, unitatea echipei și energia transmisă de tribune au făcut diferența pe final, demonstrând caracter și maturitate sportivă.

Echipa a fost felicitată pentru efortul depus și pentru modul în care a demonstrat profesionalism pe parcursul întregii partide. Staff-ul tehnic a contribuit semnificativ la strategia de joc, iar jucătorii au răspuns prin performanțe deosebite.

 Suporterii – al șaselea jucător

Atmosfera din tribune a fost una electrizantă, suporterii CSU Târgoviște fiind considerați al șaselea jucător, oferind sprijin constant și motivație pentru echipă.

„Povestea noastră continuă. Luptăm împreună până la final!”, transmit oficialii clubului, subliniind că echipa este determinată să continue parcursul în play-off cu aceeași energie și ambiție. 

