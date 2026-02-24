Chindia Târgoviște îi invită pe fani să umple Stadionul Eugen Popescu pentru meciul împotriva FC Bihor, programat pe 1 martie, de la ora 11:15

Partida face parte din drumul echipei spre play-off-ul Ligii 2, iar suportul fanilor va fi decisiv.

Fiecare meci este o adevărată bătălie, iar echipa îi așteaptă pe suporteri să transforme stadionul într-o fortăreață de neoprit. „Pasiunea ne aduce împreună, iar iubirea pentru Chindia face echipa de neînvins!”, transmit oficialii clubului.

Bilete și acces

Biletele se pot achiziționa online:

Tribuna 1 – Central: 30 lei

Tribuna 1 – Periferic: 20 lei

Tribuna 2 – Central: 15 lei

Tribuna 2 – Periferic: 10 lei

Copiii până la 7 ani au acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult (1 adult + 1 copil). Pentru al doilea copil se achită bilet suplimentar.

Pentru cei care vin cu mașina, se pot achiziționa bilete pentru parcare:

Hai, Chindia!