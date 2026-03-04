CSM CSU Târgoviște își continuă seria perfectă din play-off și câștigă și al doilea meci al confruntării cu CS Universitatea Cluj-Napoca, obținând calificarea în semifinalele Liga Națională de Baschet Feminin

Într-o partidă disputată la Cluj-Napoca, echipa târgovișteană s-a impus cu scorul de 74-66, demonstrând maturitate, organizare și eficiență în momentele decisive. Baschetbalistele noastre au controlat ritmul jocului încă din primul sfert, au impus o apărare solidă și au gestionat inteligent fiecare tentativă de revenire a gazdelor.

CS Universitatea Cluj-Napoca – CSM CSU Târgoviște 66-74

(20-21; 9-17; 20-15; 17-21)

Diferența s-a făcut în special în sfertul al doilea, când apărarea agresivă și tranzițiile rapide au adus un avantaj consistent. În ultimul sfert, echipa noastră a rămas concentrată și a închis meciul cu maturitate.

Marcatoarele echipei:

Andreona Lanay Keys – 19 puncte

Gabriela Irimia – 14 puncte

Teodora Manea – 13 puncte

Bianca Nan – 11 puncte

Bianca Voica Nagy – 11 puncte

Lena Radulovic – 4 puncte

Dariana Pausan – 2 puncte

Victoria din deplasare confirmă forma excelentă a formației din Târgoviște, care arată constanță, disciplină și forță într-un moment decisiv al sezonului. Calificarea în semifinalele play-off-ului este pe deplin meritată și consolidează statutul echipei între pretendentele la titlu.

Felicitări, fetelor!

