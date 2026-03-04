La Cinema Independența, publicul este invitat duminică, 8 martie, de la ora 19:00, la o proiecție specială a filmului Mamma Mia!

O poveste plină de culoare, energie și voie bună, pe ritmurile inconfundabile ale trupei ABBA.

Evenimentul este dedicat tuturor femeilor într-o seară care promite emoție, dans și multă bucurie.

Intrare gratuită pentru doamne și domnișoare

Invitațiile pot fi ridicate de la casierie în limita locurilor disponibile.

Domnii care doresc să însoțească pot achiziționa bilete de la casierie.

„Mamma Mia!” este mai mult decât un film – este o celebrare a prieteniei, iubirii și libertății, o declarație de dragoste pentru feminitate și pentru bucuria de a trăi.

Pregătiți-vă să cântați, să râdeți și să transformați 8 Martie într-o adevărată petrecere a sufletului!