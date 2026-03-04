Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Chindia Târgoviște, a cincea victorie consecutivă în Liga II, iar visul play-off-ului devine din ce în ce mai realist

By: Roxana - Ionela Botea

Forma excelentă a echipei se vede etapă de etapă: determinare, organizare și eficiență în momentele decisive. Seria pozitivă consolidează poziția în clasament și menține moralul la cote ridicate înaintea duelurilor decisive din finalul sezonului regulat.

 Urmează duelul de la Târgu Mureș

Următoarea confruntare se va disputa luni, 9 martie, de la ora 17:00, pe stadionul Stadionul Trans-Sil, împotriva formației ASA Targu Mures.

Partida va fi transmisă LIVE pe:

Digi Sport 1

Prima Sport 1

Se anunță un meci important, cu miză mare în lupta pentru play-off. Chindia merge la Târgu Mureș cu moral excelent și cu dorința clară de a prelungi seria victorioasă.

CSM CSU Târgoviște își continuă seria perfectă din play-off și câștigă și al doilea meci al confruntării cu CS Universitatea Cluj-Napoca, obținând calificarea în semifinalele Liga Națională de Baschet Feminin
Primarul municipiului Târgoviște a anunțat că lucrările de modernizare și consolidare de la Liceul Tehnologic „Voievodul Mircea” se află pe ultima sută de metri
