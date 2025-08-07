Copiii dâmbovițeni au învățat meșteșuguri tradiționale și au trăit istoria într-un program educațional de succes

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște a găzduit, în perioada 21 iulie – 1 august 2025, ediția din acest an a programului educațional „Vacanță la muzeu”, o inițiativă apreciată de copii și părinți deopotrivă.

Susținut de Consiliul Județean Dâmbovița, proiectul a adus împreună zeci de copii dornici să descopere și să experimenteze meșteșuguri tradiționale sub îndrumarea specialiștilor muzeului.

Participanții au învățat să modeleze lutul, realizând replici ale emblematicului Turn al Chindiei, vase, mărgele și figurine, dezvoltând astfel răbdarea și îndemânarea. O zi specială a fost dedicată țesutului, când copiii au explorat tehnici vechi din „lada de zestre” a bunicilor.

Atelierele au inclus și arta mozaicului, prin care micii creatori au decorat diverse obiecte cu modele originale. La final, fiecare copil a plecat acasă cu o amintire realizată manual, care reflectă legătura lor cu tradițiile locale și istoria comunității.

Programul gratuit, oferit de Consiliul Județean Dâmbovița și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, evidențiază angajamentul instituțiilor locale față de educația culturală și dezvoltarea armonioasă a copiilor.

„Vacanță la muzeu” este mai mult decât o activitate recreativă – desfășurată în cadrul istoric al Curții Domnești, această inițiativă stimulează legătura emoțională a copiilor cu patrimoniul cultural, dezvoltând totodată abilități precum răbdarea, concentrarea, creativitatea și spiritul de echipă.

Zâmbetele și entuziasmul micilor participanți confirmă că „Vacanță la muzeu” este un proiect de succes care merită să devină o tradiție anuală și un model pentru alte inițiative educaționale în județul Dâmbovița.