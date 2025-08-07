Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Vreme instabilă,  soare puternic și furtuni puternice 

By: Roxana - Ionela Botea

Meteorologii avertizează că județul Dâmbovița se va confrunta în următoarele zile cu un tipar meteo instabil, specific lunii august: temperaturi ridicate în prima parte a zilei, urmate de furtuni locale, intensificări ale vântului și descărcări electrice.

 La orele amiezii, indicele de confort termic poate atinge pragul critic de 80–82 unități, mai ales în zonele joase, unde se vor înregistra temperaturi de peste 33°C.

După-amiezile și serile pot aduce vijelii de scurtă durată, cu rafale de vânt, grindină și cantități de apă semnificative, în special în zona subcarpatică și în nordul județului.

 Autoritățile recomandă:

  • Evitați expunerea prelungită la soare în intervalul 11:00–17:00
  • Hidratați-vă corespunzător
  • Nu parcați sub copaci sau în apropierea construcțiilor instabile
  • Urmăriți alertele meteo oficiale emise de ANM și ISU Dâmbovița

 Vremea rămâne schimbătoare până la finalul săptămânii, așa că dâmbovițenii sunt sfătuiți să fie pregătiți atât pentru caniculă, cât și pentru fenomene extreme de scurtă durată.

Roxana - Ionela Botea
