ȚERMURE ȘI BÂRDEȘ, NOII ANTRENORI DE LA FLACĂRA MORENI

By: Mihai ROŞOIU

Flacăra și-a numit deja un nou staff tehnic, iar pregătirea pentru noul sezon de Liga 3 a început-o din data de 14 iulie, scrie liga2.prosport.ro.

Noul antrenor principal al echipei este Cristinel Țermure, ultima dată antrenor secund în stafful lui Costel Pană la Chindia Târgoviște, în partea a doua a recentei ediții a Ligii 2. Țermure a activat mult timp în antrenorat în stafful lui Laurențiu Reghecampf.

Iar antrenor secund este Vasile Bârdeș, plecat vara aceasta de la FC Pucioasa, altă echipă dâmbovițeană care procedează la o mulțime de schimbări.

”Bine ați venit la Moreni!
Echipa noastră va fi condusă în noul sezon de către Cristinel Țermure.
Antrenor secund este Vasile Bârdeș.
Le urăm mult succes în această nouă etapă din cariera lor!”, a informat clubul din Moreni, unde, potrivit fotbaljudetean.info, ar fi ajuns și Augustin Voinea, antrenorul cu care Voința Crevedia a promovat vara aceasta în Liga 3. Voinea a fost numit team-manager și se va ocupa, alături de Marius Ene, și de activitatea grupelor de copii și juniori ale clubului.

Un alt site local dâmbovițean, Sport Impact, scria la începutul lunii că președintele de la FC Pucioasa, Cristian Mitrea, va fi noul președinte al clubului din Moreni, în locul lui Costel Gyorgy.

Nu doar Bârdeș și, eventual, Mitrea trec de la FC Pucioasa la Flacăra Moreni în această vară, ci și câțiva jucători.

Patru au și fost anunțați oficial ca achiziții. Este vorba despre Narcis Marina (fundaș central), Gabi Dragnea (mijlocaș central), Răzvan Ghițescu (portar) și Mihai Enache (atacant).

În afară de aceștia, Flacăra a mai comunicat cooptarea lui Robert Stoica (atacant), de la Urban Titu, cât și a lui Alexandru Petre și Andrei Cristea, ambii mijlocași centrali de la Chindia.

Miercuri, 30 iulie, în ziua în care are primul meci oficial în noul sezon, partida de acasă cu Urban Titu, din Turul 1 al Cupei României, Flacăra și-a prezentat și noile echipamente. Acestea au culorile tradiționale ale clubului, galben și albastru.

Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

