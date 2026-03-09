SetMeci.ro: Platforma românească care digitalizează rezervările la cluburile de tenis

Un antreprenor din Iași a construit primul sistem dedicat 100% tenisului din România — lansat dintr-o frustrare personală reală.

Tenisul este unul dintre sporturile cu cea mai rapidă creștere din România ultimilor ani. Sute de cluburi active în toată țara, mii de jucători pasionați, terenuri ocupate în fiecare weekend. Și totuși, procesul de rezervare a unui teren a rămas neschimbat: telefoane, mesaje WhatsApp, agende de hârtie.

Până acum.

O problemă reală, o soluție construită din interior

Robert, un antreprenor tech din Iași și jucător de tenis cu peste 15 ani de experiență, a trăit această frustrare pe propria piele.

„Mi-am dat seama că poți rezerva un zbor sau o cameră de hotel în 30 de secunde, dar pentru un teren de tenis trebuie să suni de 3 ori. Nu avea niciun sens,” spune fondatorul platformei.

Așa s-a născut SetMeci.ro — prima platformă românească de rezervări online dedicată exclusiv cluburilor de tenis.

Tehnologie construită special pentru tenis

SetMeci a fost gândit de la zero pentru specificul unui club de tenis — nu o soluție generică adaptată, ci un produs care înțelege cum funcționează cu adevărat acest sport:

Suprafețe diferite (zgură, sintetic, beton) cu prețuri separate

Prețuri variabile pentru orele de vârf

Calendar în timp real — disponibilitate instantanee pentru jucători

Mini site dedicat pentru fiecare club, activat rapid

Notificări automate

Managerul nu mai atinge telefonul. Jucătorii rezervă 24/7, direct, de pe orice dispozitiv.

Lansat din Iași, gândit pentru toată România

Piața țintă: peste 500 de cluburi de tenis active în România. In plus. se oferă trial gratuit de 90 de zile, fără card bancar, cu acces complet la toate funcționalitățile.

Primele cluburi din România sunt deja pe setmeci.ro și procesează rezervări direct online.

Digitalizarea sportului în România rămâne în urmă față de alte industrii. SetMeci vine să schimbe asta — printr-un produs construit local, de cineva care înțelege din interior cum funcționează un club de tenis.