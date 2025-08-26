Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
LIGA A II-A. ETAPA A 4-A. REZULTATE TEHNICE

By: Mihai ROŞOIU

Date:

CSC 1599 Şelimbăr 0 – 2 ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

AFC Metalul Buzău 0 – 1 ACS FC Corvinul Hunedoara 1921

CSC Dumbrăviţa 2 – 3 AFC ASA Tg.Mureş

AFC Câmpulung – Muscel 2 – 1 FC Bihor Oradea

Steaua Bucureşti 2 – 1 CSM Reşiţa

ACSM Ceahlăul 3 – 0 CS Dinamo Bucureşti

ACS FC Bacău 1 – 1 CS Concordia Chiajna

Gloria Bistrița 2 – 2 CS Tunari

CSM Slatina 0 – 2 CS Afumaţi

SC FC Voluntari SA 0 – 0 ACSM Politehnica Iaşi

CSM Olimpia Satu Mare 2 – 4 AFC Chindia Târgovişte

CLASAMENT

1. AFC ASA Tg.Mureş 4 3 1 0 10-3 7 10

2. Steaua Bucureşti 4 3 1 0 9-3 6 10

3. Corvinul Hunedoara 4 3 1 0 4-0 4 10

4. SC FC Voluntari SA 4 3 1 0 4-1 3 10

5. CSM Reşiţa 4 3 0 1 13-4 9 9

6. FC Bihor Oradea 4 3 0 1 9-5 4 9

7. CS Concordia Chiajna 4 2 1 1 12-5 7 7

8. AFC Chindia Târgovişte 4 2 1 1 8-5 3 7

9. ACSM Politehnica Iaşi 4 2 1 1 5-2 3 7

10. CS Afumaţi 4 2 1 1 6-4 2 7

11. Ceahlăul Piatra Neamţ 4 2 1 1 5-9 -4 7

12. ACS Sepsi OSK 4 1 2 1 3-3 0 5

13. ACS FC Bacău 4 1 1 2 6-7 -1 4

14. AFC Metalul Buzău 4 1 1 2 4-5 -1 4

15. CS Dinamo Bucureşti 4 1 1 2 4-7 -3 4

16. CSC Dumbrăviţa 4 1 0 3 7-10 -3 3

17. Gloria Bistrița 4 0 3 1 3-6 -3 3

18. AFC Câmpulung – Muscel 4 1 0 3 4-13 -9 3

19. CS Tunari 4 0 2 2 5-8 -3 2

20. CSM Slatina 4 0 1 3 2-6 -4 1

21. CSC 1599 Şelimbăr 4 0 0 4 2-9 -7 0

22. CSM Olimpia Satu Mare 4 0 0 4 4-14 -10 0

Etapa viitoare:

Aug 30, 2025 11:00 CS Afumaţi – AFC Metalul Buzău

Aug 30, 2025 11:00 ACSM Politehnica Iaşi – CSM Slatina

Aug 30, 2025 11:00 CS Tunari – SC FC Voluntari SA

Aug 30, 2025 11:00 CS Concordia Chiajna – Clubul Sportiv Gloria Bistrița

Aug 30, 2025 11:00 CSM Reşiţa – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ

Aug 30, 2025 11:00 AFC ASA Tg.Mureş – AFC Câmpulung – Muscel 2022

Aug 30, 2025 11:30 FC Bihor Oradea – Steaua Bucureşti

Aug 30, 2025 14:00 ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CSM Olimpia Satu Mare

Aug 31, 2025 11:00 ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 – CSC 1599 Şelimbăr

Aug 31, 2025 11:30 CS Dinamo Bucureşti – ACS FC Bacău

Sep 2, 2025 19:30 AFC Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa

Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

