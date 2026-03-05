Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa organizează în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026 programul cultural-educațional „Școala Altfel / Săptămâna Verde”, ajuns în acest an la a XII-a ediție.

Evenimentul este dedicat elevilor și oferă o alternativă creativă și interactivă la activitățile școlare obișnuite, stimulând interesul pentru tradiție și dezvoltarea creativității.



Activități și ateliere tradiționale

În cadrul acestei săptămâni, elevii vor putea participa la ateliere interactive ce includ:

Icoane pe sticlă – descoperirea artei religioase tradiționale

Semințe vesele – creații din materiale naturale

Cusături tradiționale – tehnici autentice de broderie

Încondeiat ouă – meșteșugul pascal românesc

Mărgele dichisite – bijuterii și accesorii handmade

Hârtie magică – artă și reciclare creativă

Atelierele se vor desfășura zilnic între orele 9:00 și 12:00, oferind o experiență practică și educativă elevilor participanți.

Pentru înscriere, cadrele didactice pot programa participarea elevilor telefonic la:

0721 327 910,0737 572 449

Interval orar pentru înscrieri: 9:00 – 15:00

Taxa de participare: 30 lei/copil

Data limită pentru înscrieri: 25 martie 2026

Programul „Școala Altfel / Săptămâna Verde” nu doar că promovează frumusețea artei populare românești, dar și dezvoltă interdisciplinaritatea, creativitatea și abilitățile practice ale copiilor, oferindu-le o experiență memorabilă și educativă.