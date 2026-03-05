Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa organizează în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026 programul cultural-educațional „Școala Altfel / Săptămâna Verde”, ajuns în acest an la a XII-a ediție.

Evenimentul este dedicat elevilor și oferă o alternativă creativă și interactivă la activitățile școlare obișnuite, stimulând interesul pentru tradiție și dezvoltarea creativității.
Activități și ateliere tradiționale
În cadrul acestei săptămâni, elevii vor putea participa la ateliere interactive ce includ:
Icoane pe sticlă – descoperirea artei religioase tradiționale
Semințe vesele – creații din materiale naturale
Cusături tradiționale – tehnici autentice de broderie
Încondeiat ouă – meșteșugul pascal românesc
Mărgele dichisite – bijuterii și accesorii handmade
Hârtie magică – artă și reciclare creativă
Atelierele se vor desfășura zilnic între orele 9:00 și 12:00, oferind o experiență practică și educativă elevilor participanți.
Pentru înscriere, cadrele didactice pot programa participarea elevilor telefonic la:
0721 327 910,0737 572 449
Interval orar pentru înscrieri: 9:00 – 15:00
Taxa de participare: 30 lei/copil
Data limită pentru înscrieri: 25 martie 2026
Programul „Școala Altfel / Săptămâna Verde” nu doar că promovează frumusețea artei populare românești, dar și dezvoltă interdisciplinaritatea, creativitatea și abilitățile practice ale copiilor, oferindu-le o experiență memorabilă și educativă.