Invitațiile de nuntă s-au schimbat. Tu ești la curent?

Tipografia, plicurile, curierat, telefoane date ca să afli cine vine — toată povestea asta poate fi înlocuită cu un link trimis pe WhatsApp în două minute. Tot mai multe cupluri și familii din România au descoperit deja că există o variantă mai simplă, mai rapidă și considerabil mai ieftină: invitații digitale.

Ce face diferența față de o invitație clasică

Dincolo de economie de timp și bani, invitațiile digitale rezolvă câteva probleme pe care oricine le-a trăit: nu mai suni 80 de oameni să afli cine vine, nu mai pierzi confirmările prin mesaje, iar invitații găsesc locația cu un singur tap — linkurile Google Maps și Waze sunt generate automat. Poți adăuga mai multe locații — biserică, restaurant, after party — și primești notificare pe email de fiecare dată când cineva confirmă sau refuză.

Totul arată impecabil atât pe telefon, cât și pe desktop, iar invitația este activă instant după plată.

Două pachete, pentru nevoi diferite

Standard

Un singur link general, trimis tuturor invitaților. Ideal pentru evenimente mai restrânse sau pentru cei care vor o soluție simplă și rapidă. Includem personalizare completă — texte, fotografii, date — URL personalizat de tipul /nunta/maria-si-ion, formular RSVP, export confirmări în Excel/CSV, cod QR pentru card printabil și suport email.

Premium

Fiecare invitat primește propriul link unic, cu numele lui. RSVP-ul vine separat pentru fiecare persoană, poți trimite invitația individual pe WhatsApp, SMS sau email, iar exportul final îți arată exact cine a confirmat, cine a refuzat și ce răspuns a dat fiecare. Varianta preferată pentru nunți mari sau pentru cei care vor control complet asupra listei de invitați.

Ambele pachete includ previzualizare gratuită înainte de plată — vezi exact cum arată invitația înainte să scoți cardul.

Cum funcționează, pas cu pas

Intri pe platformă, alegi un template din catalog, completezi textele și adaugi locațiile — linkurile Maps și Waze se generează automat. Previzualizezi pe un link temporar, plătești și invitația e activă imediat. De la zero la invitație trimisă: sub 10 minute.

Pentru a crea invitatia digitala pentru evenimentul tau acceseaza https://inviteforyou.ro

