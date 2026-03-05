Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Echipa de volei feminin CSM Târgoviște se pregătește pentru un test important în Play Off-ul Diviziei A2

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Astăzi de la ora 12:00, voleibalistele noastre vor evolua în deplasare împotriva celor de la CS Muscel ARO Câmpulung, într-un meci decisiv pentru continuarea în competiție.

După victoria din primul meci, echipa pleacă cu un avantaj psihologic și cu încrederea că poate încheia seria în favoarea sa. Suporterii sunt optimiști, recunoscând forma bună și determinarea arătată de fete în partida de debut.

Conducerea tehnică subliniază că fiecare set contează și că este esențială menținerea ritmului și concentrării din primul meci. Antrenorii îndeamnă echipa să gestioneze momentele tensionate și să evite orice surprize neplăcute din partea adversarului.

Jucătoarele sunt hotărâte să dea tot ce au mai bun pe teren. Energia și susținerea suporterilor, chiar și de la distanță, sunt considerate un element-cheie pentru succes. În această fază a competiției, unitatea echipei și determinarea fiecărei voleibaliste pot face diferența între calificare și eliminare.

CSM Târgoviște se pregătește să scrie încă o pagină frumoasă în istoria clubului și să ducă mai departe mândria orașului pe terenul de volei.

 CSM Târgoviște! Clubul tău! Orașul tău!

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

