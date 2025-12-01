Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Centenarul Monumentului Eroilor sărbătorit la Nucet, în ajunul Zilei Naționale a României

By: Roxana - Ionela Botea

Comunitatea din Nucet a marcat un moment istoric: 100 de ani de la inaugurarea Monumentului Eroilor ridicat în cinstea celor care au luptat în Războiul de Independență (1877–1878), în campania din 1913 și în Primul Război Mondial. Evenimentul s-a desfășurat cu doar o zi înainte de Ziua Națională a României, oferind un prilej emoționant de reflecție asupra sacrificiului înaintașilor.

În discursurile rostite cu acest prilej, s-a subliniat faptul că patriotismul nu se manifestă doar prin ceremonii și declarații solemne, ci prin gesturi constante de respect față de trecut, de educare a noilor generații și de implicare în viața comunității.

Totodată, manifestarea a coincis cu sărbătoarea Sfântului Andrei, Ocrotitorul României, moment care a adăugat o semnificație spirituală ceremoniei. Valori precum curajul, speranța și perseverența – asociate atât cu tradiția creștină, cât și cu sacrificiul eroilor – au fost evidențiate de participanți.

Evenimentul a reamintit importanța pe care județul Dâmbovița o acordă memoriei eroilor și conservării patrimoniului istoric, mesajul central fiind acela că jertfa celor care au luptat pentru țară rămâne un model pentru prezent și viitor.

Roxana - Ionela Botea
