Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Criză majoră a apei la Moreni: Corneliu Ștefan acuză Ministerul Mediului și ANAR de „indiferență periculoasă”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Situație critică în Moreni, unde alimentarea cu apă din sursa Paltinu este grav afectată din cauza unei conducte de aducțiune avariate de peste șase luni. La încheierea ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a lansat acuzații dure la adresa Ministerului Mediului și Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), pe care le consideră responsabile pentru agravarea crizei.

Potrivit acestuia, instituțiile centrale cunoșteau situația de jumătate de an, însă nu au intervenit pentru remedierea avariei. „Au primit toate informațiile, au avut toate avertizările, dar nu au luat măsuri. Astăzi s-a produs exact dezastrul pe care l-au văzut venind„, a transmis Corneliu Ștefan.

Consecințele sunt resimțite puternic în Moreni și în comunele din proximitate: școli și grădinițe fără apă, spitale și instituții publice afectate, gospodării rămase fără resurse de bază.

Ministerul Mediului a anunțat că operatorul regional ESZ va suplimenta rezervele abia marți, o întârziere considerată „inadmisibilă” de autoritățile județene.

Intervenții de urgență la nivel local

Împreună cu prefectul Marian Tănase și primarul municipiului Moreni, Gabriel Purcaru, conducerea județului a pus în aplicare primele măsuri pentru a reduce efectele crizei.

Primul camion cu apă potabilă a ajuns deja la Moreni, iar în orele următoare distribuirea va fi extinsă în toate zonele afectate.

Sunt căutate surse alternative și sunt identificate soluții tehnice temporare pentru menținerea alimentării.

Oamenii nu cer scuze și justificări. Cer apă potabilă. Și au tot dreptul”, a subliniat Corneliu Ștefan, criticând totodată reacțiile unor politicieni care „comentează de pe margine, fără să fie prezenți în teren”.

Apel ferm către Ministerul Mediului și ANAR

Președintele CJ Dâmbovița solicită intervenție imediată la nivel central pentru remedierea avariei și pentru restabilirea alimentării în condiții normale. „Dâmbovițenii nu au nicio vină pentru deciziile greșite de la centru. Este momentul ca autoritățile responsabile să trateze situația cu seriozitatea impusă de gravitatea ei”, a declarat acesta.

Articolul precedent
Centenarul Monumentului Eroilor sărbătorit la Nucet, în ajunul Zilei Naționale a României
Articolul următor
Rezultate solide pentru CSM Târgoviște la Campionatul Național de Lupte Seniori de la Reșița
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Șofer depistat la Bolovani conducând un tractor neînregistrat și transportând lemne fără acte

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Titu au depistat...

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

Chindia Târgoviște, demonstrație de forță pe „Eugen Popescu”: 3-0 cu CS Tunari

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Chindia Târgoviște își continuă parcursul în campionat, obținând o...

CSM CSU Târgoviște a dominat categoric meciul cu CS Universitar Brașov 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM CSU Târgoviște a confirmat așteptările în confruntarea de...

News

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Social 0
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

Acces gratuit pe 1 Decembrie la muzeele din Târgovişte și la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”...

© 2023 Ziarul Dâmbovița