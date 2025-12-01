Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Comunitatea bulgară din Târgoviște, 174 de ani de la întemeierea Cartierului Matei Voievod

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la evenimentul dedicat comunității bulgare din Târgoviște, care marchează 174 de ani de existență de la întemeierea Cartierului Matei Voievod. Evenimentul a adunat numeroși reprezentanți ai comunității, oficiali și localnici care au dorit să celebreze tradițiile păstrate cu grijă de-a lungul generațiilor.

În cadrul manifestărilor, Corneliu Ștefan a adus un omagiu celor 97 de ostași români de etnie bulgară căzuți la datorie, subliniind sacrificiul și loialitatea acestora față de România, țara pe care au numit-o acasă.

„Generații la rând, ați dus mai departe cultura, valorile și obiceiurile, construind o comunitate respectată și apreciată de toți cei din jur. Sunteți un exemplu pentru modul în care vă păstrați tradițiile, vă respectați trecutul și vă implicați în prezent”, a transmis președintele CJ Dâmbovița.

Comunitatea bulgară din Târgoviște rămâne una dintre cele mai active și apreciate din județ, contribuind constant la identitatea multiculturală și la dezvoltarea Dâmboviței.

Articolul precedent
Magia iernii începe la Târgoviște pe 5 decembrie: Spectacol și deschiderea Orășelului lui Moș Crăciun
Articolul următor
Centenarul Monumentului Eroilor sărbătorit la Nucet, în ajunul Zilei Naționale a României
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Șofer depistat la Bolovani conducând un tractor neînregistrat și transportând lemne fără acte

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Titu au depistat...

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

Chindia Târgoviște, demonstrație de forță pe „Eugen Popescu”: 3-0 cu CS Tunari

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Chindia Târgoviște își continuă parcursul în campionat, obținând o...

CSM CSU Târgoviște a dominat categoric meciul cu CS Universitar Brașov 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM CSU Târgoviște a confirmat așteptările în confruntarea de...

News

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Social 0
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

Acces gratuit pe 1 Decembrie la muzeele din Târgovişte și la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”...

© 2023 Ziarul Dâmbovița