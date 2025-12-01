Comunitatea bulgară din Târgoviște, 174 de ani de la întemeierea Cartierului Matei Voievod

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la evenimentul dedicat comunității bulgare din Târgoviște, care marchează 174 de ani de existență de la întemeierea Cartierului Matei Voievod. Evenimentul a adunat numeroși reprezentanți ai comunității, oficiali și localnici care au dorit să celebreze tradițiile păstrate cu grijă de-a lungul generațiilor.

În cadrul manifestărilor, Corneliu Ștefan a adus un omagiu celor 97 de ostași români de etnie bulgară căzuți la datorie, subliniind sacrificiul și loialitatea acestora față de România, țara pe care au numit-o acasă.

„Generații la rând, ați dus mai departe cultura, valorile și obiceiurile, construind o comunitate respectată și apreciată de toți cei din jur. Sunteți un exemplu pentru modul în care vă păstrați tradițiile, vă respectați trecutul și vă implicați în prezent”, a transmis președintele CJ Dâmbovița.

Comunitatea bulgară din Târgoviște rămâne una dintre cele mai active și apreciate din județ, contribuind constant la identitatea multiculturală și la dezvoltarea Dâmboviței.