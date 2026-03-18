Ziua Internațională a Poeziei, sărbătorită la Biblioteca Județeană Dâmbovița.21 martie marchează în fiecare an Ziua Internațională a Poeziei, un omagiu adus de UNESCO celei mai sensibile și profunde forme de exprimare artistică a omului.

În acest context, Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița invită publicul la un eveniment special intitulat „Când planeta vorbește în versuri”, care va avea loc pe 20 martie 2026, la ora 12.00, la sediul central al bibliotecii, situat pe Str. Stelea, Nr. 2.

Manifestarea își propune să aducă în prim-plan legătura dintre poezie și conștiința ecologică, invitând participanții să descopere cum versul poate deveni un mijloc de comunicare între oameni și natură.

Evenimentul se adresează tuturor iubitorilor de poezie, elevi, studenți și pasionați de cultură, oferind ocazia de a celebra arta cuvântului și de a reflecta asupra mesajelor profunde pe care poezia le transmite societății și planetei noastre.