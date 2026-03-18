Atleta dâmbovițeană Sonia Ilie, una dintre marile speranțe ale atletismului local

By: Roxana - Ionela Botea

Podium și record personal la 200 metri

Sportiva Clubului Sportiv Târgoviște, antrenată de Desdemona Ionescu Banu, a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului în proba de 200 metri U14, impunându-se în fața competitorilor după o cursă disputată. Performanța a fost însoțită și de un Personal Best, demonstrând progresul constant înregistrat în acest sezon.

„A fost o cursă dificilă, dar m-am mobilizat foarte bine. Antrenamentele au dat roade, iar atingerea recordului personal mă motivează pentru competițiile viitoare”, a declarat Sonia Ilie.

Locul 2 și alt Personal Best la 60 metri

Pe lângă succesul de la 200 metri, Sonia a mai obținut o clasare remarcabilă la 60 metri U14, unde a încheiat pe locul 2, stabilind totodată un Personal Best. Rezultatele obținute în ambele probe reflectă nu doar talentul, ci și disciplina și dedicarea tinerei atlete.

Evoluții promițătoare și pentru colegi

Lotul deplasat de CS Târgoviște la competiția din Capitală a inclus și alte tinere speranțe: Mara Stan (U14) și Iris Anica (U13). Mara a încheiat pe locul 6 la 200 metri, stabilind un PB, și pe locul 9 la 60 metri, în timp ce Iris a ocupat locul 6 la 800 metri. Ambele sportive au demonstrat curaj și determinare, adăugând valoare echipei dâmbovițene.

Perspective pentru viitor

Performanțele Soniei Ilie și ale colegelor sale la Cupa Municipiului București confirmă potențialul atletismului dâmbovițean și oferă motive de optimism pentru competițiile naționale și internaționale viitoare. Antrenorii și oficialii clubului își pun speranța că tinerele sportive vor continua să acumuleze experiență și medalii în următorii ani.

Roxana - Ionela Botea
