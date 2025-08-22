Avertizare privind utilizarea frauduloasă a imaginii președintelui României în scheme de tip „investiții rapide”

Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Klaus Iohannis pentru a promova o așa-zisă „oportunitate de investiție” cu promisiunea unor câștiguri miraculoase.
Atenție: astfel de clipuri deepfake sunt concepute pentru a manipula emoțiile și a convinge victimele să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori.
Recomandări de securitate:
- Fiți vigilenți la materiale video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide;
- Verificați sursa și accesați doar site-urile oficiale ale instituțiilor;
- Evitați să dați click pe linkuri primite în reclame suspecte;
- Nu oferiți date personale sau financiare pe site-uri necunoscute;
- Raportați imediat paginile suspecte către platforma social media și către DNSC la 1911
Rămâi vigilent și protejează-ți datele!