Avertizare privind utilizarea frauduloasă a imaginii președintelui României în scheme de tip „investiții rapide”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Klaus Iohannis pentru a promova o așa-zisă „oportunitate de investiție” cu promisiunea unor câștiguri miraculoase.

Atenție: astfel de clipuri deepfake sunt concepute pentru a manipula emoțiile și a convinge victimele să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori.

 Recomandări de securitate:

  • Fiți vigilenți la materiale video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide;
  • Verificați sursa și accesați doar site-urile oficiale ale instituțiilor;
  • Evitați să dați click pe linkuri primite în reclame suspecte;
  • Nu oferiți date personale sau financiare pe site-uri necunoscute;
  • Raportați imediat paginile suspecte către platforma social media și către DNSC la 1911 

 Rămâi vigilent și protejează-ți datele!

