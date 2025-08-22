Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Incendiu puternic la o casă din localitatea Morteni, o persoană asistată medical

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Morteni. La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Găești, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu o autospecială SMURD.

Conform primelor informații transmise de pompieri, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Inițial nu au fost identificate victime, însă ulterior a fost descoperită o femeie care a suferit un atac de panică. Aceasta a primit asistență medicală la fața locului din partea echipajului SMURD.

Incendiul a fost localizat și, ulterior, lichidat complet. În prezent, pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului și pentru asigurarea zonei.

Autoritățile recomandă locuitorilor să fie vigilenți și să raporteze imediat orice situație de risc, astfel încât intervențiile să se desfășoare rapid și eficient.

Avertizare privind utilizarea frauduloasă a imaginii președintelui României în scheme de tip „investiții rapide”
AUTOUTILITARĂ CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE FALSE, IDENTIFICATĂ DE POLIȚIȘTI
