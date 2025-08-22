Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux din Târgoviște

Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în municipiul Târgoviște, în cartierul Romlux.

La fața locului a fost mobilizat Detașamentul de Pompieri Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați.

Echipajele au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea focului, prevenind extinderea acestuia către zonele învecinate și eventualele locuințe. Intervenția s-a desfășurat eficient, iar pompierii au continuat ulterior pentru înlăturarea efectelor negative și curățarea zonei afectate.

Recomandări pentru cetățeni: