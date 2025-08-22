Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux din Târgoviște

Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în municipiul Târgoviște, în cartierul Romlux.
La fața locului a fost mobilizat Detașamentul de Pompieri Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați.
Echipajele au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea focului, prevenind extinderea acestuia către zonele învecinate și eventualele locuințe. Intervenția s-a desfășurat eficient, iar pompierii au continuat ulterior pentru înlăturarea efectelor negative și curățarea zonei afectate.
Recomandări pentru cetățeni:
- Evitați apropierea de zonele afectate de incendii;
- Nu aruncați obiecte aprinse sau țigări în zonele cu vegetație uscată;
- Nu aprindeți focuri în aer liber în apropierea locuințelor sau a vegetației uscate;
- În caz de incendiu, sunați imediat la 112 și respectați indicațiile echipajelor de intervenție;
- Asigurați curățenia și îndepărtarea vegetației uscate de pe terenurile proprii pentru a reduce riscul de propagare a focului.