Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux din Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în municipiul Târgoviște, în cartierul Romlux.

La fața locului a fost mobilizat Detașamentul de Pompieri Târgoviște cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați.

Echipajele au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea focului, prevenind extinderea acestuia către zonele învecinate și eventualele locuințe. Intervenția s-a desfășurat eficient, iar pompierii au continuat ulterior pentru înlăturarea efectelor negative și curățarea zonei afectate.

Recomandări pentru cetățeni:

  • Evitați apropierea de zonele afectate de incendii;
  • Nu aruncați obiecte aprinse sau țigări în zonele cu vegetație uscată;
  • Nu aprindeți focuri în aer liber în apropierea locuințelor sau a vegetației uscate;
  • În caz de incendiu, sunați imediat la 112 și respectați indicațiile echipajelor de intervenție;
  • Asigurați curățenia și îndepărtarea vegetației uscate de pe terenurile proprii pentru a reduce riscul de propagare a focului.
Articolul precedent
Pompierii români din Grecia au fost schimbați cu un nou contingent
Articolul următor
Avertizare privind utilizarea frauduloasă a imaginii președintelui României în scheme de tip „investiții rapide”
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Sancțiuni pentru fermierii care nu respectă angajamentele

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Un nou sistem de sancțiuni se va aplica pentru...

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

Infecțiile nosocomiale din spitale nu mai pot fi ascunse,  legislație clară și protocoale eficiente pentru siguranța pacienților

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au făcut pași importanți în reglementarea infecțiilor...

Dâmbovițenii vulnerabili la plata energiei electrice pot solicita tichetele de energie prin platforma EPIDS

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile române au lansat oficial platforma electronică EPIDS – epids.mmuncii.ro, care permite...

News

Sancțiuni pentru fermierii care nu respectă angajamentele

Social 0
Un nou sistem de sancțiuni se va aplica pentru...

Grădinița Nr. 14 Târgoviște va fi gata la timp pentru a primi copiii la începerea anului școlar

Social 0
Veste bună pentru părinții , preșcolarii și personalul de...

AUTOUTILITARĂ CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE FALSE, IDENTIFICATĂ DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliței Orașului Răcari au oprit pentru...

© 2023 Ziarul Dâmbovița